В "Кавказ.РФ" заявили, что турпоток на "Ведучи" в 2025 году достигнет 100 тыс. человек

В 2023 году на курорте планируется построить большую канатную дорогу, сообщил заместителя генерального директора АО "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Туристический поток к комплексу "Ведучи" в Чеченской Республике в 2025 году достигнет 100 тыс. человек, следует из презентации заместителя генерального директора АО "Кавказ.РФ" Рустама Тапаева, которую он представил в ходе Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT.

"Развитие курорта "Ведучи", 2025 год - 15 км трасс, 100 тыс. туристов", - говорится в презентации.

В прошлом году, исходя из представленных материалов, турпоток на курорт составил 13 тыс. туристов.

"Курорт "Ведучи" - очень интересный и важный для нас курорт. <…> Мы "долго запрягали", но сейчас уже быстро едем, начали стройку. До этого мы построили маленькую канатную дорогу и самую длинную трассу с искусственным покрытием. В этом году у нас активные строительные работы по второму этапу, мы построим большую канатную дорогу, уникальную, и 14 км трасс у нас будет в ближайшие годы", - сказал Тапаев.

Курорт "Ведучи" был открыт в январе 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1,5 тыс. м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.