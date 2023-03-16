В Тамбовской области открыли туристический маршрут, посвященный Зое Космодемьянской

В состав маршрута вошли места, где выросла партизанка, и музейно-образовательный центр "Земля героев", где хранятся фотографии и личные вещи Зои и ее семьи

ТАСС, 16 марта. Двухдневный туристический маршрут "Зоя. На родине героя", посвященный 100-летию со дня рождения советской разведчицы Зои Космодемьянской, открыли в Тамбовской области. Экскурсия будет работать круглогодично, туристы увидят, в частности, рассекреченные документы о ее подвиге, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В поездку туристы отправятся из Тамбова и сделают остановку в селе Осино-Гай Гавриловского района, где жила семья Космодемьянских. Участники маршрута смогут посетить места, где выросла легендарная партизанка, музейно-образовательный центр "Земля героев", где хранятся фотографии и личные вещи Зои и ее семьи. Туристам продемонстрируют рассекреченные документы Минобороны СССР об обстоятельствах подвига разведчицы", - говорится в сообщении.

Также в маршрут, созданный по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", входит посещение музея 2-й гвардейской армии, монументов "Тамбовский колхозник", "Вечный огонь", памятника Космодемьянской, Казанского мужского монастыря.

Зоя Космодемьянская родилась 13 сентября 1923 года в селе Осино-Гай. Во время Московской битвы она стала разведчицей-диверсантом части особого назначения разведотдела штаба Западного фронта. 29 декабря 1941 года, после продолжительных жестоких пыток, так и не выдав своих товарищей, Космодемьянская была казнена фашистскими захватчиками в деревне Петрищево Рузского района Московской области. Она стала первой женщиной, посмертно удостоенной звания Героя Советского Союза.