Минэкологии Подмосковья предложило создать туристические зоны в "Лосином острове"

Все инициативы, которые будут выбраны для реализации, выполнят с соблюдением действующих на объекте охранных ограничений

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области выдвинуло предложение о создании музейно-образовательной, туристической и рекреационной зон на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Лосиный остров". Также предлагается организовать места для глэмпинга.

"Лосиный остров" - федеральная ООПТ, однако парк является неотъемлемой частью заповедного Подмосковья. Поэтому Минприроды было заинтересовано в нашей оценке проекта развития и новых инициативах. В их числе - четкое зонирование территории парка на музейно-образовательную, туристическую и рекреационную. Кроме того, мы подготовили предложения по благоустройству, в том числе пляжной зоны у Торфяного озера и прогулочной - у Алексеевского пруда. По мнению специалистов, целесообразно создать в парке зоны отдыха и рекреации для длительного проживания, например, глэмпинги", - приводятся в тексте пресс-службы слова министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова.

Он добавил, что все инициативы, которые будут выбраны для реализации, выполнят с соблюдением действующих на объекте охранных ограничений. "Мы уверены, что до 2025 года, а именно столько отведено на внедрение единого плана развития парка, "Лосиный остров" станет еще комфортнее для посетителей", - отметил министр.

В пресс-службе добавили, что создать единую концепцию развития ООПТ с участием Минприроды, правительств Москвы и Московской области было решено в декабре 2022 года.