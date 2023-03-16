16 марта, 15:19

Предложения по поддержке лучших муниципальных команд должны подготовить к июлю

Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин к 1 июля ждет предложения, каким образом следует поддерживать лучшие управленческие команды и практики в муниципалитетах. Такое поручение глава государства дал для реализации своего послания парламенту.

Как говорится в документе, опубликованном в четверг на сайте Кремля, администрации президента вместе с правительством необходимо подготовить и представить предложения "по созданию инструментов прямой поддержки лучших муниципальных управленческих команд и их практик, популяризации муниципальной службы, совершенствованию кадрового потенциала и развитию компетенций представителей муниципального сообщества, в том числе с применением цифровых технологий, предусмотрев соответствующие механизмы финансирования". Ответственными за выполнение Путин назначил руководителя администрации главы государства Антона Вайно и премьер-министра Михаила Мишустина.

Обращаясь с посланием к парламенту, президент отмечал, что местное самоуправление играет огромную роль в укреплении гражданского общества, в решении повседневных проблем, от его работы во многом зависит доверие к государству в целом, социальное благополучие граждан, их уверенность в успешном развитии всей страны. Поэтому, по мнению Путина, необходимы инструменты прямой поддержки лучших муниципальных команд и практик. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияВайно, Антон Эдуардович
© Информационное агентство ТАСС
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