В мире с начала 2022 года выявили более 86,4 тыс. случаев оспы обезьян

Умерли 111 человек

ЖЕНЕВА, 16 марта. /ТАСС/. Число заразившихся болезнью mpox (новое наименование оспы обезьян) в мире превысило с начала 2022 года 86,4 тыс., умерли 111 человек. Такие данные опубликовала в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"С 1 января 2022 года по 13 марта 2023 года в ВОЗ из 110 стран поступили сообщения о 86 496 подтвержденных лабораторным путем случаях заражения и 111 смертях", - говорится в информационном бюллетене организации. Со времени публикации 2 марта предыдущего информационного бюллетеня зарегистрировано 323 новых случая болезни и 11 летальных исходов. С 28 февраля по 13 марта 10 стран информировали ВОЗ о росте заболеваемости, причем наиболее значительный рост зафиксирован в Мексике (61 заболевший). Вместе с тем в 110 государствах ни одного случая болезни не было выявлено за последний 21 день, которые составляют максимальный инкубационный период для mpox.

Больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30 039). Далее в первой десятке - Бразилия (10 878), Испания (7 543), Франция (4 128), Колумбия (4 085), Мексика (3 928), Перу (3 774), Великобритания (3 738), Германия (3 692) и Канада (1 460). Подавляющее большинство заболевших (96,4%) - это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.

Mpox - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках mpox составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.