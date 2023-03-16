Синод РПЦ объявил о разрыве с новым главой Кипрской церкви из-за признания им раскольников

Такое решение принято из-за признания им украинских раскольников

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви объявил о невозможности евхаристического общения с новым предстоятелем Кипрской православной церкви архиепископом Кипрским Георгием из-за признания им украинских раскольников. Об этом постановлении синода сообщается в четверг на сайте РПЦ по итогам заседания иерархов.

Прежний предстоятель Кипрской церкви архиепископ Хризостом II умер 7 ноября 2022 года, на его место был избран архиепископ Георгий.

"Новоизбранный предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий вслед за своим почившим предшественником продолжил поминовение лидера украинских раскольников. Священный синод постановил констатировать невозможность поминовения имени архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также с теми иерархами Кипрской православной церкви, которые вступили или вступят в церковное общение с раскольниками", - сообщается на сайте РПЦ.

В 2018 году по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки.

РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. Это решение коснулось в том числе архиепископа Кипрского Хризостома, который 24 октября 2020 года за литургией впервые помянул в числе предстоятелей автокефальных православных церквей главу раскольнической ПЦУ Епифания Думенко.