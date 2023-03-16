Организаторы отмененного в Архангельске концерта Меладзе подали иск на 1,25 млн рублей

Основания исковых требований не указаны

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Организатор отмененного в Архангельске в 2022 году концерта Валерия Меладзе ООО "Твой концерт" подал иск к нему на 1,25 млн рублей, следует из карточки дела Арбитражного суда города Москвы.

"Истцы ООО "Твой концерт", ответчики - Меладзе Валериан Шотаевич. Сумма исковых требований 1 250 000", - указано в карточке.

Заявление поступило 14 марта. Основания исковых требований не указаны.

Концерт Меладзе должен был пройти в Архангельске в 2022 году, он переносился с весны на осень, затем был отменен. На странице мероприятия в социальной сети "ВКонтакте" 16 декабря 2022 года появилась запись, что "в связи со сложившейся в стране ситуацией концерт отменяется".