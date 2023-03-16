В медучреждения Липецкой области за четыре года пришли работать свыше 600 врачей

По словам губернатора Игоря Артамонова, прежде всего новых сотрудников привлекли в поликлиники и медпункты в те районы региона, где нехватка врачей и среднего медицинского персонала ощущается наиболее остро

ЛИПЕЦК, 16 марта. /ТАСС/. Более 600 врачей пришли за последние четыре года на работу в медицинские учреждения Липецкой области в рамках действующих программ по привлечению кадров в здравоохранение региона. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"Всего за последние четыре года в наши медицинские организации с помощью различных федеральных и региональных программ было привлечено более 600 медработников", - сказал Артамонов. Он отметил, что речь, прежде всего, идет о поликлиниках и медпунктах в районах, где нехватка врачей и среднего медицинского персонала ощущается наиболее остро. "Мы модернизируем материально-техническую базу в учреждениях здравоохранения, что тоже важно для специалистов, которые приходят работать на современном оборудовании и в хороших условиях", - подчеркнул Артамонов.

В частности, он привел в пример действующую с 2019 года программу "Губернаторские полтора миллиона", которая до прошлого лета называлась "Губернаторский миллион". Суть ее заключается в единоразовой выплате в размере 1,5 млн рублей медикам, впервые приходящим на работу в региональные медучреждения.

"Мы испытываем определенную нехватку медиков, но проблема решается с помощью множества программ и мер поддержки новых специалистов, эта работа будет продолжена до тех пор, пока мы не достигнем стопроцентной обеспеченности медучреждений кадрами", - подчеркнул Артамонов.