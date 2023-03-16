16 марта, 16:52

Вакцину от коронавируса "Конвасэл" стало можно вводить однократно

Она вводится в объеме 0,5 мл внутримышечно в верхнюю треть плеча

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Конвасэл", разработанную Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, теперь можно вводить однократно. Об этом сообщается в обновленной инструкции к вакцинному препарату, размещенной в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

"Вакцина вводится однократно в дозе 0,5 мл инъекция, внутримышечно в верхнюю треть плеча (в область дельтовидной мышцы)", - говорится в документе.

Согласно старой редакции инструкции, вакцина вводилась двукратно с интервалом в 21 день в дозе по 0,5 мл. Продолжительность поствакцинального иммунитета и защиты составляет 12 месяцев, ранее соответствующие данные изучались. Исходя из новой редакции документа, возраст пациентов старше 60 лет больше не является противопоказанием для применения вакцины. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
© Информационное агентство ТАСС
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