Путин не согласился с мнением о нелюбви школьников к физике и математике

По словам президента, техническими предметами интересуются очень многие

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не согласен с рассуждениями о том, что в основном дети и молодые люди не любят точные науки. По его словам, техническими предметами интересуются очень многие, но должно быть таких людей еще больше.

Так во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг он отреагировал на слова одного из выступавших о том, что многие боятся сдавать экзамены по физике и математике, поэтому стараются выбирать обществознание и другие гуманитарные предметы, а стране, между тем, не хватает инженеров.

"Это не так. Очень многие любят и физику, и математику, и химию, и вообще точные науки. Просто живут этим. Нам с вами - во всяком случае, с теми, кто здесь присутствует, - нужно, чтобы еще больше наших детей и подростков, молодых людей полюбили точные науки. Потому что из тех, кто любит точные науки, кто занимается физикой и математикой, вырастают настоящие инженеры в конце концов. А они вам, нам, стране нужны", - подчеркнул глава государства. "Я просто протестую против того, что вы сказали", - добавил он.

По словам Путина, нужно заинтересовать молодых людей точными науками, сделать их изучение "интересным, перспективным, занимательным делом". "И это совершенно точно можно сделать. У нас великолепная математическая школа, лучшая в мире", - уверен он.

Но это совсем не значит, продолжил президент, что на второй план должны уходить гуманитарные науки. "Кстати говоря, и девушки тоже очень многие любят точные науки", - заметил он.

Услышав реплику президента РСПП Александра Шохина, который рассказал об учебе своей внучки Маши в инженерном классе, Путин пошутил: "Пожелаем все успехов Маше. Я уверен, у нее будет хорошее будущее. И не только потому, что у нее такой дедушка. А потому что она любит точные науки, и занимается инженерным делом, и хочет это делать". "А за этим - будущее", - добавил он.