Течь в переходе у станции "Варшавская" БКЛ московского метро устранили

Ситуация не повлияла на работу столичной подземки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Течь воды с потолка подземного перехода станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена "Варшавская" устранена. Ситуация не повлияла на работу столичной подземки, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе московского метрополитена.

15 марта в социальных сетях появилось видео из перехода, ведущего к входу на станцию "Варшавская". На видеозаписи видно, что с потолка и по стенам подуличного перехода стекает вода.

"В подземном переходе, открытом вместе со станцией "Варшавская" в 1969 году, была зафиксирована незначительная течь воды с потолка у выхода №3. Поступление воды было вызвано обильными талыми водами. Сотрудники метрополитена оперативно устранили течь", - сообщили в пресс-службе.

Ситуация не повлияла на работу станции "Варшавская" - она продолжает работать в штатном режиме, заверили в пресс-службе. "Работы по окончательному устранению будут продолжены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств", - заключили в метрополитене.