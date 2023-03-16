Сотрудничество с АСИ поможет Ставрополью обеспечить рост инвестиций и качества жизни

Соглашение предусматривает, что регион примет участие в реализации ключевых проектов и инициатив АСИ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены сформировать план роста инвестиций и повышения качества жизни в регионе с учетом опыта Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров.

"Нам необходимо обеспечить рост инвестиций и повышение качества жизни жителей Ставропольского края. Соглашение с АСИ даст нам возможность выстроить план по реализации этих целей. У агентства большой опыт работы с регионами, и наше взаимодействие даст доступ к лучшим управленческим практикам в различных сферах", - приводятся слова Владимирова в сообщении пресс-службы АСИ по итогам церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между агентством и регионом.

Соглашение предусматривает, что регион примет участие в реализации ключевых проектов и инициатив АСИ, также будет продолжена совместная работа по улучшению инвестклимата и созданию благоприятных условий для решения социальных проблем в крае.

"По итогам наблюдательного совета АСИ президент утвердил нам план мероприятий, проекты, которые Агентство стратегических инициатив будет реализовывать в 2023 году, и очень много проектов касаются развития регионов. Со Ставропольским краем мы работаем давно и по разным повесткам, сегодня актуализировали направления сотрудничества. Это привлечение инвестиций в регион, создание благоприятных условий для бизнеса, донастройка мер поддержки в текущих условиях, чтобы российские компании могли расти на рынке и замещать в том числе иностранные компании", - цитирует пресс-служба гендиректора АСИ Светлану Чупшеву.

Отдельным направлением совместной работы станет формирование кадрового суверенитета региона - планируется определить компетенции, необходимые для экономического роста, в развитии которых АСИ сможет оказать поддержку. Также АСИ и регион будут взаимодействовать при реализации социальной, технологической, кадровой и экологической инициатив агентства. Стороны будут совместно работать по проектам, связанным с созданием комфортной среды проживания, раскрытием потенциала детей и молодежи, развитию туризма, в том числе промышленного.