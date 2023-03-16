Минтруд предложил распространить бесплатное переобучение на участников СВО

Как сообщил глава ведомства Антон Котяков, аналогичное решение предлагается принять и для членов семей участников спецоперации

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минтруд России предложил распространить бесплатное переобучение в рамках нацпроекта "Демография" и субсидирование найма на участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом в четверг журналистам сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Одна из задач, которые президент обозначил в послании, - уделять самое пристальное внимание ветеранам и их семьям. За гражданами, которые были мобилизованы, сохраняются рабочие места. Но в ряде случаев таким ветеранам может потребоваться обновить знания или переквалифицироваться. С учетом этого участники специальной военной операции получат приоритетное право на участие в программах переобучения и субсидирования найма. Аналогичное решение предлагается принять и для членов семей участников специальной военной операции", - сказал он.

Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение.

В пресс-службе ведомства напомнили, что ранее Минтруд России внес изменения в программу субсидирования найма для привлечения работников в значимые для экономики предприятия. Новый механизм предусматривает компенсацию затрат работодателей из сферы оборонно-промышленного комплекса на выплату зарплаты работникам, которые переезжают из других регионов для трудоустройства. Поддержка составляет около 280 тыс. рублей на одного привлеченного работника.

Также в этом году продлены программы по поддержке занятости. Дополнительной помощью смогут воспользоваться около 370 тыс. граждан. Речь идет о софинансировании временных работ для сотрудников, которые оказались в простое или под риском увольнения, об организации оплачиваемых общественных работ, программах субсидирования найма и переобучения граждан. Все эти инструменты применялись для поддержки занятости в 2022 году.