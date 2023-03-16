В городе Дагестанские огни открылась поликлиника-долгострой на 200 посещений

На строительство выделили свыше 300 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Новая поликлиника-долгострой на 200 посещений в смену открылась в городе Дагестанские огни. Потрачено более 300 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Открылась новая поликлиника на 200 посещений в смену. Объект считался долгостроем. На строительство медицинского учреждения из республиканского бюджета было выделено свыше 300 млн рублей", - говорится в сообщении. Новая поликлиника в Дагестанских огнях возводилась в рамках реализации республиканской инвестиционной программы.

"Она отвечает всем современным требованиям и оснащена всем необходимым оборудованием. Впредь все исследования и обследования, необходимые для проведения диспансеризации, население города будет получать на месте. Это позволит обеспечить раннее выявление болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других", - добавили в пресс-службе.