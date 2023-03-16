В Марий Эл сообщили, что повестки рассылают для уточнения данных воинского учета

Учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней с

ТАСС, 16 марта. Военкоматы Марий Эл рассылают повестки жителям региона для уточнения данных воинского учета, сообщило правительство республики.

"В настоящее время военным комиссариатом проводится раздача повесток для уточнения военно-учетных специальностей и упорядочивания документов. Все происходит в плановом режиме", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что учебные сборы подготовки офицеров по военно-учетным специальностям будут проходить на базе Казанского высшего танкового командного училища в течение 40 дней с 17 марта по 26 апреля. Размещение и все бытовые вопросы будут организованы в соответствии с требованиями Устава внутренней службы ВС РФ.

Ранее власти ряда регионов сообщили о вручении повесток жителям для сверки персональных данных.