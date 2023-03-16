В России разработают программу учета кречетов

Численность этих птиц в стране на сегодняшний день оценивается в 3,5-5 тысяч гнездовых пар

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Научное сообщество приступило к разработке первой программы по оценке состояния популяции кречетов в России. После этого планируется вести ежегодный учет редких птиц, сообщает в четверг пресс-служба Минприроды России.

"Сегодня мы планируем два направления исследований: исследования птиц в дикой природе и исследования птиц и методологии разведения в питомнике. Нужны генетические исследования, необходимые для поддержания генетического уровня популяции в питомниках. Мы рассматриваем всю совокупность этих факторов, они являются наиболее важными, ключевыми в глобальных вопросах исследований популяции кречета в России. Планируем, что результатом проекта станет то, что мы начнем на постоянной основе проводить исследования, получим соответствующий опыт уже в течение первого года и сможем его продвинуть. Это позволит не только изучить основополагающие факторы, влияющие на популяцию кречета в России, но и разработать меры по сохранению птицы в природе и созданию хорошего поголовья в питомниках", - заявил директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Даниил Путятин, чьи слова приводятся в сообщении.

Сегодня численность кречетов в России оценивается в 3,5-5 тысяч гнездовых пар, при этом из-за браконьерства число соколиных резко сокращается. Однако для ведения достоверной статистики необходима методика учета. После того, как правила будут сформулированы и утверждены, "перепись" будет проводиться ежегодно.

В ближайшее время ученые отправятся в экспедицию на Ямал, где отмечается наиболее высокая плотность гнездования кречета в мире. Во время полевых исследований специалисты изучат факторы, влияющие на распространение, плотность и успешность размножения кречета, оценят размер популяции, демографические характеристики, геномную адаптацию к Арктике. Специалисты обследуют места расположения гнезд, проведут сбор генетических данных для дальнейших исследований. Подобная работа будет проведена на Камчатке.

"Будет сформирована база данных генетических образцов разных популяций кречета, обитающих в различные временные периоды на Камчатке, для контроля генетической чистоты камчатско-корякской популяции. И разработан комплекс мер, необходимых для сохранения и восстановления региональных популяций кречета в России, включая разработку методологии соблюдения генетической чистоты популяции, воспроизводящейся в соколином питомнике "Камчатка", - добавил Путятин.