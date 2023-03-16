Пляжный комплекс с пятью бассейнами откроется в Нагатинской пойме

Открытие запланировано на лето текущего года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пляжный комплекс с пятью бассейнами, оборудованный системой подогрева, откроется в Нагатинской пойме в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нагатинская пойма продолжает развиваться. Несколько лет тому назад это была свалка бывшего завода ЗИЛ, а сегодня это крупнейший в мире крытый детский развлекательный парк. Рядом строятся еще два объекта. Объект, на котором мы сегодня находимся, - это крупнейшая в Москве и в России открытая пляжная зона с открытыми бассейнами с подогревом, которые будут одновременно вмещать около 2,5 тыс. человек", - сказал Собянин.

Также мэр отметил, что в этом году начнется строительство открытого парка развлечений. "Все это делается совместно с инвестором, так что это, можно сказать, один из крупнейших в России частных проектов по созданию крупнейшей развлекательной зоны, которая примет огромное количество людей, которой могут пользоваться не только москвичи, но и жители всей России", - добавил Собянин.

В материале пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что строительство пляжного комплекса Dream Beach Club в акватории Кожуховского затона было начато в сентябре 2022 года за счет средств частного инвестора. Открытие запланировано на лето текущего года. Уточняется, что в составе комплекса площадью 41 тыс. кв. м будут работать пять бассейнов, оборудованных системой подогрева, среди них открытый бассейн - самый большой в России - 1,7 тыс. кв. м, детский бассейн с водными горками, детский сухой бассейн с фонтанами, волновой бассейн и VIP-бассейн.

В распоряжении посетителей будет необходимая сопутствующая инфраструктура, включая 2,5 тыс. пляжных лежаков, раздевалки, душ, кафе и рестораны. Также гости смогут воспользоваться услугами расположенного в шаговой доступности яхт-клуба с вейк-парком. Необходимое для занятий оборудование можно будет взять напрокат.

Кроме того отмечается, что строительство пляжного комплекса Dream Beach Club является частью комплексного благоустройства Нагатинской поймы - одного из крупнейших проектов развития территорий, прилегающих к Москве-реке. В 2020 году здесь был открыт "Остров мечты" - крупнейший в Москве и в мире крытый парк развлечений с многочисленными аттракционами и концертным залом "Москва".