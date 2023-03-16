Володин предложил обсудить с МИД и МВД проект о признании водительских прав Армении в РФ

После этого следует обсуждать дальнейшую работу над законопроектом, считает спикер Госдумы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг предложил пригласить представителей МИД и МВД для обсуждения правительственного законопроекта о признании в РФ водительских удостоверений граждан Армении в рамках трудовой деятельности, связанной с управлением транспортом.

"Мы <…> предлагаем для рассмотрения законопроекта во втором чтении пригласить представителей МИД, МВД, а также подготовиться для обсуждения этого вопроса с представителями нашего комитета по делам СНГ, который взаимодействует с нашими коллегами из Армении", - сказал Володин на пленарном заседании.

После этого, по мнению Володина, следует обсуждать дальнейшую работу над законопроектом. "Отложим рассмотрение до следующей недели, на 21 число. Мы эти решения принимали в отношении Белоруссии, Киргизии, но действительно сейчас такое решение принимается впервые", - добавил он.

Госдума в июне приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий признание в России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении ими предпринимательской и трудовой деятельности в РФ. В настоящее время подобная норма действует в отношении граждан Киргизии и граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.