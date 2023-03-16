Собянин вручил награды сотрудникам комплекса городского хозяйства

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг вручил награды сотрудникам комплекса городского хозяйства, а также орден "За заслуги перед Отечеством II степени" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петру Бирюкову в преддверии дня работников жилищно-коммунального хозяйства.

"С праздником, друзья! <...> Хотел бы сказать слова благодарности от себя лично, президента Российской Федерации, от всех москвичей. Спасибо вам! Низкий поклон", - сказал Собянин.

Мэр присвоил почетное звание "Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства города" 10 сотрудникам городского хозяйства Москвы, а также вручил благодарственное письмо мэра Москвы еще 10 сотрудникам.

Указом президента Российской Федерации за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебного и гражданского долга, орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" был награжден Петр Бирюков.

Бирюков выразил искренние слова благодарности мэру и президенту России Владимиру Путину за высокую оценку работы

"Спасибо. Мы готовы для трудовых свершений, трудовых подвигов и всех свершений, во имя которых зовет нас страна", - сказал Бирюков.