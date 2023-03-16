Минтруд предложил снизить страховые взносы за работников до 18 лет до 7,6%

Введение пониженного тарифа планируется 1 января 2024 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минтруд России для поощрения трудоустройства подростков в период летних каникул предлагает установить страховые взносы за работников в возрасте 14-18 лет на уровне 7,6% с 1 января 2024 года. Об этом в четверг журналистам сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

"Для того, чтобы поощрять трудоустройство в период летних каникул, во время или после обучения в колледже, предлагаем снизить тариф страховых взносов за работников в возрасте 14-18 лет до 7,6%. Для старшеклассников, студентов колледжей подработка в период каникул или в свободное от учебы время - возможность определиться с выбором профессии или получить первый профессиональный опыт. Но не всегда работодатели готовы идти навстречу и предоставлять такую возможность: снижение ставки сделает для них трудоустройство молодых соискателей более привлекательным", - сказал он.

Соответствующие законопроекты вынесены на общественное обсуждение. Предполагается, что пониженный тариф заработает с 1 января 2024 года. Он будет действовать как для организаций, так и для и индивидуальных предпринимателей, принявших на работу молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет по трудовым и по гражданско-правовым договорам. Стандартный размер тарифа в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов составляет 30%, а в случае ее превышения - 15,1%.

В Минтруде напомнили, что правительство приняло программу содействия молодежной занятости, она рассчитана до 2030 года. Программа направлена на снижение безработицы среди молодежи. В ее рамках предусматривается комплекс мероприятий по профориентированию, организации профессиональных проб, стажировок и практик, содействию в трудоустройстве молодежи.