16 марта, 17:25

Аксенов заявил, что в регионе предпринимают все меры безопасности на Крымском мосту

Глава республики отметил, что сейчас идет работа по недопущению пробок

ТАСС, 16 марта. Власти Крыма предпринимают все необходимые меры безопасности на Крымском мосту, которые при этом не будут приводить к созданию пробок. Об этом сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" глава республики Сергей Аксенов.

"По безопасности Крымского моста меры предприняты, никаких проблем нет. При этом мы сейчас делаем все, чтобы не было пробок из легкового транспорта", - сказал Аксенов.

Он напомнил, что грузовой транспорт по-прежнему переправляется через Керченскую переправу. "Бывают проблемные ситуации. <...> Ветер свыше 18 м/с - и у нас переправа останавливается. В среднем 30 дней в году переправа стоит", - добавил Аксенов.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено. 23 февраля было полностью запущено автомобильное движение по обеим частям Крымского моста. 

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