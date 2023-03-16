Аксенов заявил, что никаких ограничений для посещения Крыма туристами не будет

В этом году в республике также ожидают туристов из новых регионов РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ограничений для посещения Крыма туристами, чтобы исключить возможность провокаций, не будет. Сил правоохранительных органов достаточно для поддержания общественного порядка на полуострове, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Правоохранителей здесь более чем достаточно, рисков никаких здесь не вижу, никаких отдельных ограничений для туристов здесь не будет. Сил на патрулирование и поддержание общественного порядка достаточно", - сказал Аксенов.

По его словам, в этом году в Крыму ожидают в том числе туристов из новых регионов РФ.

"Я не готов спрогнозировать туристический поток из этих регионов, но мы <…> видим, что происходит бронирование <...> - некоторые даже паспорта еще не успели поменять", - отметил он.

Ранее Аксенов заявлял, что критического снижения количества туристов на полуострове не ожидается. По его словам, при этом первоочередной задачей является максимальное использование пропускных способностей Крымского моста. По итогам 2021 года Крым в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период - республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год. При этом в 2022 году в регионе отдохнули на 30% меньше туристов.