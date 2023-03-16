В Кабардино-Балкарии 40 детей-сирот получили благоустроенное жилье

Квартиры готовы для заселения, проведен ремонт, установили сантехнику, подключили электричество, газ и воду, систему индивидуального отопления

НАЛЬЧИК, 16 марта. /ТАСС/. Ключи от новых, благоустроенных квартир вручили 40 детям-сиротам в Майском районе Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в четверг в региональном правительстве.

"Сегодня 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Майского района КБР получили ключи от квартир в новом жилом микрорайоне города Майского. Для них построили пять двухэтажных многоквартирных домов. Ключи передали председатель правительства КБР Алий Мусуков, министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов, глава администрации Майского района Татьяна Саенко", - говорится в сообщении.

Новое жилье жители Майского района получили в рамках федерального закона о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Квартиры готовы для заселения, проведен ремонт, установили сантехнику, подключили электричество, газ и воду, систему индивидуального отопления. Во дворе установили детскую игровую площадку, в подъездах предусмотрели пандусы для маломобильных жильцов", - отмечено в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства КБР.