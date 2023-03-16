16 марта, 17:45

В ЛНР проработают вопрос перевозки пассажиров

Врио главы республики Леонид Пасечник отметил, что появилось большое количество жалоб на графики движения общественного транспорта

ТАСС, 16 марта. Минтранс ЛНР проработает вопросы перевозки пассажиров со всеми городами и районами республики из-за жалоб на графики движения. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Минтранс ЛНР отработает проблемные вопросы по перевозке пассажиров со всеми городами и районами республики, приняв соответствующие решения", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что появилось большое количество жалоб на графики движения общественного транспорта.

Пасечник после посещения города Антрацит поручил проработать возможность обновления автобусного парка уже в 2023 году и найти возможности закрытия дефицита кадров. Он также дал указание усилить коммунальные бригады всего Антрацитовского района, разработать график вывоза мусора и довести его до населения. 

Теги:
РоссияПасечник, Леонид Иванович
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