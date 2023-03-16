В Петербурге к концу апреля 2023 года смонтируют тоннелепроходческий щит "Надежда"

Диаметр щита, который будет задействован в строительстве Невско-Василеостровской ветки метро, составляет 10,56 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Тоннелепроходческий щит "Надежда" для строительства метрополитена в Петербурге закончат монтировать к концу апреля этого года, проходка тоннеля в сторону будущей станции "Богатырская" ("Яхтенная") на зеленой ветке ориентировочно начнется летом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы".

"Санация основных частей щита завершена. Монтаж щита завершается в стартовом котловане. Проходка должна стартовать к лету этого года. К концу апреля щит будет смонтирован и полностью готов в стартовом котловане", - сообщили в пресс-службе.

Диаметр щита "Надежда", который будет задействован в строительстве Невско-Василеостровской ветки метро, составляет 10,56 м, используется для прокладки двухпутных тоннелей. В стартовом котловане смонтированы две технологические тележки, последнюю в скором времени опустят в тоннель. На этих конструкциях располагаются основные инженерные узлы и агрегаты, необходимые для запуска щита. Всего проходческому комплексу нужно будет преодолеть 4,6 км.

Круглосуточно щит монтируют и обслуживают около 80 человек. Поставка запчастей выполняется по производственному плану. При ремонте режущего элемента щита использовалась настоящая танковая броня.

В конце января этого года, в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы" сообщали, что горнопроходческий щит "Надежда" проходит санацию и все запчасти приобретены. В декабре прошлого года сообщалось, что горнопроходческий комплекс будет установлен в стартовом котловане до конца марта 2023 года.