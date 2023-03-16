В центре знаний "Машук" участники СВО начали подготовку к работе в патриотических центрах

Обучение пройдут 130 военнослужащих из более чем 10 регионов России

ПЯТИГОРСК, 16 марта. /ТАСС/. Программа подготовки для демобилизованных военнослужащих начала действовать в центре знаний "Машук" в Пятигорске. Обучение пройдут 130 военнослужащих из более чем 10 регионов России, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Роспатриотцентра.

"Программу подготовки для демобилизованных военнослужащих запустили 16 марта на образовательном семинаре всероссийского наставнического проекта "Твой герой". Для этого в центр знаний "Машук" прибыли 130 военнослужащих из более 10 регионов России, вернувшихся из зоны СВО. Проект реализовывается программой "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наставнический проект "Твой герой" направлен на адаптацию участников специальной военной операции и включение их в систему патриотического воспитания молодежи. В проекте организовано обучение, повышение квалификации и переподготовка военнослужащих и мобилизованных, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Все это необходимо для дальнейшей интеграции в систему патриотического воспитания в регионах, их трудоустройства в центры патриотического воспитания по всей России, образовательные организации высшего образования, региональные детские лагеря, военно-патриотические клубы и объединения. Запуск программы подготовки наставников стал первым мероприятием проекта.

По информации пресс-службы, за четыре дня образовательной программы участников познакомят со структурой молодежной политики в России, методами и формами работы с детьми и молодежью в целом, основами педагогики и психологии. В образовательной программе уделят внимание способам организации допризывной подготовки, а также обучению специалистов, которые будут напрямую работать с демобилизованными военнослужащими. Помимо этого, в рамках обучения пройдут встречи с Героями России Вячеславом Бочаровым и Михаилом Миненковым.

"Всероссийский проект "Твой герой" создан и запущен в этом году после послания президента России Федеральному собранию. Для программы "Роспатриот" это не первый опыт взаимодействия с героями, и сегодня особенно важно включить в нашу деятельность именно военнослужащих. Так мы сможем сформировать новый подход к патриотическому воспитанию в нашей стране на основе реальных примеров героев, которые станут наставниками для подрастающего поколения", - отметил руководитель программы "Роспатриот" Иван Радько, слова которого приводятся в сообщении.