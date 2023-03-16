Рабочая группа по СВО предложила увеличить число стипендий ученым-инженерам за достижения

Речь идет о стипендиях для специалистов и молодых работников организаций - исполнителей гособоронзаказа за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации предлагает увеличить в два раза количество стипендий для ученых-инженеров за достижения в создании прорывных технологий и разработки военной и специальной техники. Об этом в четверг сообщил глава группы, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"В соответствии с указом президента ученым-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработки военной и специальной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тыс. рублей. Всего платят 1,5 тыс. таких стипендий в год. Мы предлагаем это количество увеличить в два раза", - сказал Турчак, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".

Речь идет о стипендиях для специалистов и молодых работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Он уточнил, что рабочая группа провела совместное заседание с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. "Ряд предложений, которые с нашей стороны были выдвинуты, вошли в итоговый протокол. Во втором докладе президенту мы обязательно их отразим", - заключил Турчак.