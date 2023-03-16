Более 30 тыс. человек обеспечат питьевой водой в Дагестане в 2024 году

На строительство водовода из федерального бюджета выделено более 836 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют построить водовод, который обеспечит питьевой водой более 30 тыс. человек из шести сел Казбековского района, в 2024 году. Средства из федерального бюджета выделены в рамках проекта "Чистая вода", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

"Сегодня подписано соглашение с Минстроем России о включении социально-значимого объекта водоснабжения "водовод из реки Акташ в местности Ишхойлам". Провести работы планируется в 2023 - 2024 годах <…>. Строительство указанного объекта позволит обеспечить питьевой водой жителей шести населенных пунктов Казбековского района численностью около 30 тыс. человек", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что на строительство водовода из федерального бюджета выделено более 836 млн рублей. Водоснабжение будет подведено к селениям Алмак, Буртунай, Дылым, Гуни, Гостала и Инчха.