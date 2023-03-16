16 марта, 19:06

В музее Волгограда открылась фотодокументальная выставка экспонатов из Донбасса

Экспозиция будет работать до 23 апреля

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Фотодокументальная выставка "Донбасс - колыбель народов" открылась в Мемориально-историческом музее Волгограда. В экспозиции представлены материалы о истории Донбасса.

"В Мемориально-историческом музее открылась фотодокументальная выставка под названием "Донбасс - колыбель народов", подготовленная на основе уникальных фондовых материалов Донецкого республиканского краеведческого музея. Проект рассказывает об особенностях формирования многонационального состава края, также повествует о развитии национальных традиций народов, населяющих Донецкий край", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте музея.

Выставка будет работать до 23 апреля 2023 года. Как сообщил директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев, новая выставка - это первый проект, реализуемый по соглашению волгоградского учреждения с музеем Донецка. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация