Реставраторы Нотр-Дам-де-Пари смонтировали шпиль вместо уничтоженного пожаром

Работа над современной репликой продолжалась несколько месяцев

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Реставраторы Нотр-Дам-де-Пари завершили в четверг новый важный этап работ по восстановлению знаменитого парижского собора, пострадавшего от пожара четыре года назад. На строительной площадке в восточном регионе Франции Гранд-Эст они смонтировали шпиль, полностью идентичный тому, что украшал храм до драматических событий весны 2019 года.

Команда мастеров следовала проекту французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814-1879), автора исторического шпиля первой половины XIX столетия. Работа над современной репликой продолжалась несколько месяцев. Генерал армии Жан-Луи Жоржелен, курирующий реставрацию по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона, заверил, что все установленные главой государства сроки строго соблюдаются. "Скоро мы увидим в небе над Парижем этот шпиль, увенчанный, как прежде, петухом", - отметил он

С завершением реставрационных работ шпиль достигнет высоты 96 м. Как и его первоначальная версия, он изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом. После завершения репетиций шпиль будет демонтирован перед отправкой в Париж, где он должен быть установлен на вершине собора. Открытие Нотр-Дам-де-Пари ожидается в конце 2024 года. "Речь идет о репутации Франции", - заявил реставратор Патрик Жуэнне, возглавляющий этот этап работ.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году Собор Парижской Богоматери отметил 850-летие.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме вспыхнул пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Конфедерация католических епископов Франции по следам пожара храма назвала его "огромной утратой, огромной раной". Весной 2019 в конфедерации были убеждены, что "потребуются годы и годы восстановительных работ". Тогда же Макрон заявил, что считает реальной реставрацию в течение пяти лет. Он подчеркнул, что это должно произойти "без какого-либо ущерба качеству материалов и качеству реставрационного процесса".