В районе "Эльбруса" и "Ведучи" в 2023 году планируют обустроить более 60 км экотроп

На горных курортах также создают новые места для размещения туристов

ТАСС, 16 марта. Создание экологических троп протяженностью более 60 км планируется в районе курортов "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чечне в текущем году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе единого института развития регионов Северного Кавказа АО "Кавказ.РФ" по итогам мероприятий первого дня 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023.

"Для развития всесезонности курортов Кавказ.РФ совместно с регионами работает над запуском сети экологических троп разных уровней сложности в районе "Эльбруса" и "Ведучи". Общая протяженность маршрутов - более 60 км", - рассказали в компании. Обустроить их планируется в июне - октябре этого года. При этом в пресс-службе подчеркнули, что особое внимание уделяется проведению спортивных массовых мероприятий, направленных на продвижение не только туристического, но и инвестиционного потенциала регионов Северного Кавказа. Кроме того, идет работа над совершенствованием традиционных активностей - треккинг, велопрогулки и джип-туры, экскурсии по историческим, культурным и природным достопримечательностям.

В рамках сессии "Горные курорты Северного Кавказа" участники обсудили перспективы развития всесезонных горных курортов "Эльбрус" и "Ведучи". Основными вопросами повестки стали планы по созданию экотроп, событийный туризм и развитие спорта, возможности всесезонного отдыха и стратегия продвижения курортов с помощью IT-технологий.

По словам заместителя генерального директора Кавказ.РФ Рустама Тапаева, у горнолыжных курортов Северного Кавказа огромный туристский потенциал. "И мы стремимся максимально раскрыть их возможности, привлекая новых резидентов, развивая туристские сервисы и инфраструктуру, создавая новые объекты для отдыха не только в зимний сезон, но и в межсезонье. В будущем это позволит нам максимально увеличить число туристов и сделать турпоток более равномерным в течение всего года", - приводят в пресс-службе слова Тапаева.

Как отметили участники сессии, местные туроператоры и гиды заинтересованы в повышении качества своих услуг - в последнее время спрос на всесезонный отдых все выше. Туристы приезжают за событийным, спортивным, гастрономическим и экологическим туризмом, однако, как отмечается, одна из сложностей - нехватка мест размещения. "На "Ведучи" есть запрос на проведение событийных мероприятий. Отрадно, что инвесторы курорта работают на опережение и уже сейчас создают новые места размещения. Сейчас мы активно строим отель на 200 номеров, с конференц-залами, планируем его к сдаче в сентябре-октябре", - рассказал министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев.

Всего на "Ведучи" до конца 2024 года планируется создать более 800 мест размещения. Новые гостиницы появятся также на "Эльбрусе" - до конца 2030 года резиденты курорта создадут более 5 тыс. койко-мест.

О выставке

MITT - крупнейшая в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 28 лет. На одной площадке собираются российские и зарубежные представители турагентств, объектов размещения, туроператоров. В этом году на выставке также представлены стенды регионов Северного Кавказа - Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии - Алании и Ставропольского края. В программе выставки - 14 деловых мероприятий, более 130 спикеров и 500 экспонентов.