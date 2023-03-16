Израильская оппозиция устроила в Тель-Авиве факельное шествие

Демонстранты протестуют против запланированной властями судебной реформы

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 марта. /ТАСС/. Противники правительства Биньямина Нетаньяху в Израиле продолжают акции протеста. В четверг вечером тысячи манифестантов устроили факельное шествие по центру Тель-Авива, протестуя против запланированной властями судебной реформы передает корреспондент ТАСС.

Акция началась с митинга на площади Хабима в центре города. Манифестанты скандировали лозунги в защиту демократии, размахивали израильскими флагами и ожесточенно критиковали кабмин Нетаньяху. Один из протестующих пришел в маске, изображающей лицо премьера, и костюме тюремного заключенного, намекая на уголовные дела, фигурантом которых в разное время был глава правительства.

С площади Хабима демонстранты начали шествие с факелами по центральным улицам города. Марш сопровождался песнями, кричалками, боем барабанов и гулом дудок. "Демократия или бунт" и "Израиль не диктатура", - такие речовки чаще других выкрикивали протестующие.

Пройдя по центральной части Тель-Авива, колонна демонстрантов вышла на приморскую набережную, направившись к стенам расположенного на ней консульства США (американское посольство с 2018 года находится в Иерусалиме). Там манифестанты устроили импровизированный митинг, распевая песни политического содержания. Многие пришли с плакатами на английском языке. "Спасаем демократию", "Байден, у нас проблема", "Осторожно: правительство без тормозов", - такие надписи можно было прочесть на этих транспарантах.

За порядком возле консульства следила полиция и охрана дипмиссии. Акция прошла без инцидентов. После этого митинга часть протестующих начала расходиться, но многие продолжили шествие по центральным улицам города.

Многочисленные акции протеста проходят в четверг по всему Израилю, протестующие выступают против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предложенного им проекта судебной реформы. В Тель-Авиве с самого утра на шествия в разных районах города выходили тысячи людей.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце прошлого года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.