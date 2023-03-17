В Тульской области аспирантам вдвое увеличат стипендии

По словам главы региона Алексея Дюмина, размер выплат возрастет до 20 тыс. рублей

ТАСС, 16 марта. Число региональных правительственных стипендий для аспирантов в Тульской области вырастет с 20 до 50, их размер будет поднят вдвое - до 20 тыс. рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор Алексей Дюмин на встрече с молодыми учеными в научно-исследовательском центре "БиоХимТех" Тульского государственного университета.

"Мной принято решение увеличить количество правительственных стипендий аспирантам с 20 до 50, а их размер поднять с 10 до 20 тыс. рублей", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Региональные стипендии для аспирантов вузов начали выплачивать в регионе с января 2022 года. Это помогает поддержать молодых ученых, которые занимаются разработками и исследованиями в важных для региона научных и производственных направлениях.