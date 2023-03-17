В Инкермане откроют движение по мосту в День годовщины воссоединения с РФ

Конструкцию признали аварийной в 2018 году, движение запускают после ремонта объекта

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Рабочее движение по мосту в городе Инкермане под Севастополем откроют 18 марта, в День годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом в четверг в эфире телеканала СТВ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"18 марта откроется рабочее движение на мосту в Инкермане, который принес очень много неудобств. Мы сделали его, отремонтировали полностью, построили фактически новый путепровод. Теперь на многие годы можно будет забыть о его аварийном состоянии, пользоваться новым мостом, который мы долго ждали", - сказал Развожаев. По его словам, на участке будут еще проводиться дополнительные работы по благоустройству, но движение по мосту будет уже открыто.

В 2018 году мост признали аварийным, часть конструкции обрушилась на железнодорожные пути. Объект включили в перечень федеральной целевой программы, которая впоследствии стала государственной, работы синхронизировались со строительством восьмого этапа трассы "Таврида".

Во время прямого телеэфира Развожаев поздравил севастопольцев с девятилетием возвращения Севастополя и Крыма в Россию. "Мы празднуем девятую годовщину референдума всекрымского, с чем, уважаемые севастопольцы, я вас поздравляю!", - сказал губернатор.

Развожаев рассказал о мероприятиях, которые смогут посетить жители и гости города в праздник. "Запланировано много мероприятий на разных площадках по всему городу - концерты в Парке Победы, в центральном парке в Балаклаве, на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушке", в клубе "Корабел" в Инкермане. Мероприятия пройдут в сельских домах культуры. Лучшие коллективы города будут выступать для севастопольцев", - сказал губернатор, отметив, что из-за желтого уровня террористической опасности в этом году пришлось отказаться от большого концерта на площади Нахимова.

Традиционно пройдет автомотопробег, организованный мотоклубом "Ночные волки", по маршруту от Сапун-горы до горы Гасфорта, кульминацией станет концерт. В сквере Комбата Неустроева в рамках всероссийской акции "Сад памяти" высадят около 70 саженцев. Аллею посвятят памяти погибших в Великой Отечественной войне и героям СВО. Днем состоятся соревнования по самбо, а также впервые пройдет матчевая встреча по боксу между сборными Севастополя и Запорожской области с участием 30 спортсменов разных возрастов.

Губернатор отметил, что к празднику власти готовят также запуск новых социальных объектов, которые сделают жизнь севастопольцев более комфортной. "Мы запускаем много социальных объектов - это будут и детские садики, и долгожданная школа образовательного центра в бухте Казачьей, и физкультурно-оздоровительные комплексы, которые будут завершены на следующей неделе", - сказал он.