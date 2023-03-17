16 марта, 21:28

Фальков анонсировал предложения по новой системе высшего образования в России к лету

Фальков анонсировал предложения по новой системе высшего образования в России к лету
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков уточнил, что сейчас обсуждают и прорабатывают подходы к тому, что конкретно будет совершенствоваться

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более конкретные предложения по изменению системы высшего образования в России будут готовы к лету, сейчас идет обсуждение, сообщил ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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"Мы к лету уже анонсируем более понятные контуры всех изменений, сейчас идет обсуждение и проработка подходов к тому, что конкретно будет совершенствоваться", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. При этом он отметил, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре. 

Теги:
РоссияФальков, Валерий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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