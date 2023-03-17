Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Комсомольском-на-Амуре отменили из-за непогоды

Перелеты отменяются с 14 марта из-за погодных условий в центральной части Сахалина и в Хабаровском крае

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Авиарейсы между Южно-Сахалинском и Комсомольском-на-Амуре (Хабаровский край) в пятницу утром отменены из-за непогоды на материке, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы на сегодня отменены", - сказали в аэропорту. Два рейса в Комсомольск-на-Амуре отложили до утра 20 марта. В связи с этим откладываются и обратные вылеты до Южно-Сахалинска.

Ранее ТАСС сообщал, что рейсы между Южно-Сахалинском и Зональным (центральная часть Сахалина), а также Комсомольском-на-Амуре отменяются со вторника из-за непогоды в центральной части Сахалина и в Хабаровском крае. Вылеты в Зональное были перенесены на 18 марта, в Комсомольск-на-Амуре - на 17 марта. Количество ожидающих пассажиров не уточняется. В предоставлении гостиницы и питании никто не нуждается.