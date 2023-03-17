Вирусологи не ожидают весеннего подъема заболеваемости ковидом в России

По мнению члена-корреспондента РАН Александра Лукашева, динамика распространения вируса определяется многими факторами, поэтому прогнозировать ее стало сложно

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России в этот весенний сезон, скорее всего, не вырастет, но исключать этого нельзя. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Ковид - такая пандемия, которая тянется волнообразно. Поэтому появляются новые варианты - и тогда идет подъем, - сказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. - Общая тенденция такая, что каждый следующий подъем уже меньше предыдущего. Последние подъемы были небольшие. Я думаю, что нет особых оснований ждать, что в ближайшее время будет подъем. Хотя исключить этого, конечно, нельзя".

В то же время, по мнению вирусолога, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева, какие-то незначительные колебания заболеваемости вполне возможны. "Ученым до сих пор не до конца понятны все факторы, которые приводят к сезонным подъемам заболеваемости респираторными заболеваниями. В разные годы, в разных регионах, в разных возрастных группах сезонность даже одного и того же вируса может быть немного разной. Поэтому такого правила, что обязательно должно быть две волны или обязательно одна волна, скорее всего, нет. Говорить, что мы обязательно ожидаем подъем заболеваемости весной, я оснований не вижу", - отметил он.

Эксперт добавил, что динамика заболеваемости ковидом определяется многими факторами, поэтому прогнозировать ее стало намного сложнее.

Вместе с тем вирусологи напомнили, что основной подъем заболеваемости в России был в феврале, а сейчас фиксируется тенденция к снижению.

"Сейчас есть некоторый подъем гриппа и ОРВИ. Грипп варианта В сейчас начинает преобладать. Такое есть, но не носит значительного характера", - сказал Альтштейн.