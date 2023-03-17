На Колыме четыре населенных пункта оказались под угрозой подтопления из-за паводков

Речь идет о Сусуманском и Ягоднинском районах

ТАСС, 17 марта. Затопление из-за паводков грозит в этом году четырем населенным пунктам в двух районах Магаданской области. Местные власти будут вести постоянный мониторинг ситуации в муниципалитетах, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства Колымы.

"Зима в регионе была снежной, риск резкого подъема воды существует сразу в двух муниципальных округах Колымы. Существует угроза подтопления четырех населенных пунктов", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что на реках 16 российских регионов наблюдается сложная паводковая обстановка. В нескольких краях и областях ожидается уровень весеннего половодья выше нормы. Вошла в этот список и Магаданская область.

По информации областных властей, речь идет о Сусуманском и Ягоднинском районах. Это связано с тем, что на их территории располагаются места прошлых разработок карьеров. Там возможен резкий приход воды. По мнению губернатора региона Сергея Носова, необходимо принудительно сбросить воду, привлекая для этого золотодобывающие компании, работающие на этой территории, а также использовать дроны для регулярного контроля ситуации.

Сейчас в регионе ведется корректировка плана противопаводковых мероприятий. Управление МЧС готово представить его властям в конце марта.