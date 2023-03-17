Хабаровск передал спецоборудование для нужд военной операции

Среди отправленной техники радиостанции, тепловизоры, оптические прицелы и специальные наушники

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Хабаровские власти передали партию оборудования для выполнения задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в Telegram-канале.

"Передали партию специального оборудования 11-й армии ВВС и ПВО. Мы уже снабжали такой техникой другие воинские подразделения. Это радиостанции, тепловизоры, оптические прицелы и специальные наушники, способные настраиваться на шумы определенной частоты", - написал Кравчук.

"Не будем останавливаться до самой победы, потому что пауза в нашей работе, пауза в поставке дронов, тепловизоров - это упущенные возможности на каком-то участке фронта, а может и ранение нашего бойца. Я не могу себе позволить остановку работы по поддержке фронта", - написал Кравчук.

Ранее администрация Хабаровска сообщала, что в городе начала работать площадка по выпуску хвостового оперения для боеприпасов, которые используются беспилотниками.

В Хабаровском крае в настоящее время развивается несколько направлений в производстве оборудования и техники под нужды военных. В частности, в региональной столице запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц. Также в Хабаровске планируется наладить серийное производство квадрокоптеров. Предприятия Хабаровского края выпускают вещевое имущество - термобелье, спальные мешки, палатки.