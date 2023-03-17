17 марта, 03:58

Между Сахалином и Кунаширом восстановили воздушное сообщение после непогоды

После суточной задержки вылетел самолет до Южно-Курильска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 марта. /ТАСС/. Самолет до Южно-Курильска на остров Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) в пятницу днем вылетел из Южно-Сахалинска после суточной задержки, сообщили ТАСС в Сахалинском аэропорту.

"Самолет в Южно-Курильск вылетел в 13:18 (05:18 мск - прим. ТАСС)", - сказали в аэропорту.

В четверг в 05:00 мск был отменен рейс Южно-Сахалинск - Южно-Курильск из-за непогоды на Курильских островах. Сейчас на Кунашире спокойная погода, временами мокрый снег, температура плюс три градуса. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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