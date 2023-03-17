Омский суд отменил продажу причала, разборка которого грозила подтоплением села

На работы на объекте наложили ограничительные меры

ОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Омской области признал недействительной продажу в селе Усть-Ишим причальной стенки на Иртыше, которую купившая компания стала разбирать на металлолом, сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре 2022 года администрация Усть-Ишимского района подала иск о признании недействительной сделки купли-продажи объекта на берегу Иртыша, сохранность которого имеет значение для защиты села от паводковых вод. На работы на объекте были наложены ограничительные меры.

"В результате вмешательства прокуратуры Омской области суд признал недействительными торги по продаже причала и возможности его последующего демонтажа", - сообщила прокуратура.

Ведомство выявило нарушения при приватизации причальной стенки, которая находилась в федеральной собственности и выполняла функцию защиты жилых домов от паводковых вод. Купившая ее компания начала разбирать причал, что создавало риск изменения береговой линии Иртыша и размыва территории, на которой расположены жилые дома и хозяйственные постройки местных жителей.

Как отметили в прокуратуре, Росимущество не приняло никаких мер с учетом прогноза возможных природных и техногенных условий к консервации или ликвидации объекта, который находится в аварийном состоянии и длительное время не эксплуатируется. "Причальная стенка была продана без каких-либо обременений обязательствами по ее использованию и сохранению как гидротехнического сооружения, - подчеркнули в ведомстве. - По результатам проверки прокуратура внесла представление в территориальное управление Росимущества в Омской области".