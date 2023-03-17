17 марта, 04:53

Красноярский край передал Армении более 1 тыс. учебников на русском языке

Губернатор края Александр Усс отметил, что передача книг является хорошим вкладом в укрепление российско-армянского духовного единства

КРАСНОЯРСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края передали Армении более тысячи учебников на русском языке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил в пятницу губернатор региона Александр Усс.

"Наша делегация передала комплект учебников, довольно серьезный, порядка тысячи, для изучения разных предметов на русском языке. Получение образования на русском [языке] здесь (в Армении - прим. ТАСС) очень востребовано, к этому большой интерес", - сообщил Усс, добавив, что это является хорошим вкладом в укрепление российско-армянского духовного единства.

Губернатор края в составе российской парламентской делегации 16-17 марта находится с рабочей поездкой в Армении. 

Теги:
АрменияРоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский край
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