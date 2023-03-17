Президент Казахстана подписал направленный на предупреждение пыток закон

Документ вводит ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение

АСТАНА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об изменениях в законодательство по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания и предупреждения пыток. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

"В рамках проводимых в стране политических и правовых реформ подписанный закон стал продолжением последовательных шагов Казахстана по искоренению пыток и других форм жестокого обращения, имплементации международных норм по данным вопросам в национальное законодательство, расширению прав осужденных и предупреждению формирования негативной тюремной субкультуры", - говорится в сообщении.

Законом вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение, ужесточается уголовная ответственность за пытки, расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Поправки в законодательство также расширяют права осужденных лиц. При тяжелом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку - появится возможность получения оперативного лечения в медицинских учреждениях. Для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с трех до четырех лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей.

Кроме того, законом предусмотрено ужесточение наказания за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций. Ответственность за призыв к массовым беспорядкам увеличена с трех до пяти лет лишения свободы, а за те же деяния, совершенные с использованием сетей телекоммуникаций, вводится новый состав правонарушения, предусматривающий от трех до семи лет лишения свободы.