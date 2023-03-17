Вузы в России будут разрабатывать программы магистратуры совместно с работодателями

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что таким образом университеты могут договариваться с компаниями или с отраслевыми объединениями

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вузы в новой системе образования в РФ получат возможность разрабатывать программы магистратуры совместно с компаниями - потенциальными работодателями. Об этом ТАСС сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"Наша задача - дать возможность, чтобы работодатели совместно с университетами могли запускать такие программы, сегодня такой возможности в принципе нет. <…> Программы будут разрабатывать вузы при активном участии работодателей - представителей реального сектора", - сказал он.

Фальков пояснил, что таким образом университеты могут договариваться или с компаниями или, например, с отраслевыми объединениями.

Ранее Фальков заявлял, что по некоторым специальностям срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года. Например, это возможно в первую очередь для IТ-специальностей, а также для инженеров. При этом, по его словам, недопустимо сокращать этот срок на направлениях, связанных с исследовательской деятельностью, например в генетике и ядерной физике.

Президент РФ Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. Он отметил, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре.