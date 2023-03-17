В Совет ректоров вузов Дальневосточного федерального округа назначили нового председателя

Им стал глава Дальневосточного федерального университета Борис Коробец

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Борис Коробец утвержден на должность председателя Совета ректоров вузов Дальневосточного федерального округа. Соответствующее решение приняли большинством голосов на очередном заседании Совета ректоров ДФО, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в пятницу.

"Председателем Совета ректоров вузов ДФО был назначен глава Дальневосточного федерального университета Борис Коробец. Инициатором предложения выступил президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, его поддержал заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев", - сказали в вузе.

Афанасьев, на которого сослались в пресс-службе, подчеркнул, что Советом ректоров дальневосточных вузов была проделана конструктивная и очень содержательная работа, которая позволила запустить новую программу "Приоритет-2030. Дальний Восток", а также проект по созданию кампусов мирового уровня с участием вузов макрорегиона. Это важнейшие меры поддержки развития высшего образования на Дальнем Востоке страны. ДВФУ уже является самым современным университетским кампусом страны. Задача вуза, по его словам, - оказать максимальную методическую и организационную поддержку университетам, которые приступают к реализации своих проектов.

"Для меня большая честь возглавить Совет ректоров вузов Дальнего Востока, и я надеюсь, что мы будем продуктивно продолжать нашу работу. ДВФУ всегда готов быть опорой для коллег, содействовать развитию университетов в округе, ведь в конечном итоге наши совместные усилия приведут к повышению качества и престижа образования на всем Дальнем Востоке", - отметил Коробец.

Дальневосточный федеральный университет в 2021 году вошел в группу университетов-лидеров федеральной программы "Приоритет-2030" в рамках базовой и специальной части гранта "Территориальное и отраслевое лидерство". Особенность гранта заключается в тесной связи с реальным сектором экономики Дальнего Востока. В рамках программы университет определил пять стратегических проектов: "Мировой океан", "Науки о жизни", "Центр высокотехнологичного инжиниринга", "Физика и материаловедение", "Центр цифрового развития".

Совет ректоров вузов по ДФО объединяет глав 59 университетов Дальнего Востока. Совместно ректоры решают образовательные, воспитательные и научные задачи, которые ставит государство перед университетами. Основная цель организации - развитие системы высшего и послевузовского образования Российской Федерации, подготовка высококвалифицированных кадров, содействующих становлению устойчивого, инновационно-ориентированного, социального государства.