В Якутии создадут первый в стране центр отдыха для детей народов Севера

Для детей проведут обучение по таким направлениям, как IT-технологии, экологическое образование и военно-патриотическое воспитание

НЕРЮНГРИ /Якутия/, 17 марта. /ТАСС/. Проект этнографического комплекса "Уникальная Иенгра", где предусмотрено создание первого в России центра оздоровления и отдыха для детей коренных малочисленных народов Севера, презентовали в пятницу в Нерюнгри во время международного чемпионата по традиционному оленеводству.

В селе Иенгра в Нерюнгринском районе планируют создать этнографический комплекс, который позволит раскрыть культурное многообразие региона и показать самобытность коренных народов и их традиции. Проект разработан в этническом стиле с применением национальных эвенкийских орнаментов.

"Помимо этого, нами принято решение о масштабировании проекта "Уникальная Иенгра" путем создания на территории села первого в России круглогодичного центра отдыха и оздоровления детей для коренных малочисленных народов Арктики. В этом центре дети будут получать новые навыки в современных востребованных направлениях. Это IT-технологии, экологическое образование, сфера гостеприимства, традиционные спортивные дисциплины, военно-патриотическое воспитание", - сообщил ТАСС директор управляющей компании "Развитие Иенгры", руководитель проекта комплекса Алексей Семенов.

Центр позволит детям получать образование и проходить оздоровительные процедуры в условиях, максимально приближенных к своей естественной среде. Также в Иенгре предлагается построить историко-музейный комплекс. В проект комплекса входят ресторан национальной кухни, конференц-зал, гостиница категории "четыре звезды", кафе. Предусмотрены сцена для проведения мероприятий, детская игровая площадка, веревочный парк, гостевые домики, глэмпинг-парк в виде чумов.

"Проект "Уникальная Иенгра" предусматривает как создание точки притяжения для этнотуризма, так и научно-образовательную, социальную составляющую. При этом проект будет сочетать в себе и образовательные функции и включит в себя закрепление Иенгринской школе статуса агрошколы. В последующем на ее базе планируется создать учреждение СПО для подготовки специалистов в сфере оленеводства и научный центр по изучению и сохранению горно-таежной эвенкийской породы оленя с привлечением родовых общин", - отметил Семенов.

Село Иенгра Нерюнгринского района находится на левом берегу реки Иенгра, в 73 км от Нерюнгри. В селе проживают эвенки, они ведут традиционный кочевой образ жизни, сохраняют свои традиции и язык. В Иенгре развиты оленеводство и промысловая охота.