Еврокомиссия может разрешить сотрудникам брать питомцев на работу

По данным Politico, группа депутатов Европарламента еще в ноябре 2022 года выступила с такой инициативой, указав, что присутствие животных положительно скажется на психологическом здоровье чиновников

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) может разрешить своим сотрудникам брать на работу домашних животных. Об этом сообщило в ночь на пятницу издание Politico.

"Что касается присутствия собак в помещениях, Комиссия изучает возможность присутствия домашних животных и организует пилотные акции, в рамках которых сотрудники могут приходить со своими питомцами", - говорится в записке еврокомиссара по бюджету Йоханнеса Хана для членов Европейского парламента.

По словам издания, группа депутатов Европарламента еще в ноябре 2022 года выступила с этой инициативой, указав, что присутствие животных положительно скажется на психологическом здоровье чиновников. Они попросили Еврокомиссию организовать для владельцев питомцев "пространства с урнами и специальными пакетами" для уборки за животными. Депутаты также считают, что ЕК могла бы призвать своих сотрудников забирать домой бродячих собак. Такая мера способствовала бы решению проблемы бездомных животных, с которой сталкиваются многие европейские города.

Как отмечает издание, Хан ответил, что Еврокомиссия не может принимать никаких решений относительно бродячих животных, а вопрос с расположением урн для отходов питомцев находится в ведении бельгийских властей.