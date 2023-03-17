МЧС и Минпросвещения будут взаимодействовать в сфере детской безопасности

В ближайшее время усилиями ведомств будут разработаны и реализованы проекты, направленные на обучение детей действиям в экстремальных ситуациях, а также мероприятия для учителей ОБЖ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития системы подготовки обучающихся в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

"Документ направлен на регулирование основных правовых аспектов работы с обучающимися, расширение сотрудничества для организации комплексной работы по повышению культуры безопасности жизнедеятельности детей и молодежи", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что межведомственное взаимодействие в течение трех десятков лет позволило реализовать множество совместных проектов, направленных на формирование у подрастающего поколения культуры безопасного поведения. Так, например, разработаны рекомендации по вопросам организации и функционирования кадетских пожарно-спасательных классов. "В настоящее время ведется работа над Всероссийским проектом "Пробезопасность", который объединит на своей площадке практические мероприятия пожарно-спасательной направленности. МЧС России регулярно проводит соревнования пожарно-спасательного профиля и Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности", - добавили в ведомстве.

Кроме того, во многих детских центрах, например в "Артеке" и "Орленке", организованы профильные смены МЧС России. "Необходимо и дальше внедрять подобные проекты, направленные на обучение детей действиям в экстремальных ситуациях, в том числе с учетом развития современных информационных технологий", - отметил Куренков.

Со своей стороны Кравцов отметил, что в настоящее время в рамках межведомственного взаимодействия, в том числе при участии МЧС России, разработана рабочая программа курса внеурочной деятельности "Первая помощь, основы преподавания первой помощи, основы ухода за больными". "Уверен, что подписание соглашения выведет на новый уровень наше взаимодействие по обеспечению безопасности граждан", - сказал он.

Главы двух ведомств выразили намерение продолжить активное сотрудничество по формированию культуры безопасности подрастающего поколения. В ближайшее время совместными усилиями будут разработаны и реализованы проекты, направленные на обучение детей действиям в экстремальных ситуациях, а также мероприятия для учителей ОБЖ. Все это станет предметом межведомственного плана на год, подписание которого планируется в ближайшее время.