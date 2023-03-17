На "Госуслугах" уже можно заполнить заявление на запись ребенка в школу

Подать заявление можно сразу в несколько школ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Возможность заполнения черновика заявления на запись ребенка в первый класс доступна на портале "Госуслуги". Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ.

"Родители могут заранее заполнить на "Госуслугах" заявление для записи ребенка в школу. Черновик будет сохранен в личном кабинете, а когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку "Отправить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявление можно сразу в несколько школ, а на портале будет отображаться количество свободных мест. Сервис уже доступен в 60 регионах страны, сказано в сообщении министерства.

В Минцифры напомнили, что приемная кампания по всей стране стартует не позднее 1 апреля, однако точные даты могут отличаться в зависимости от школы. "Госуслуги" отправят письмо с напоминанием, когда в выбранной школе откроется прием заявок", - добавили в министерстве.

В Минцифры рассказали, что для подачи заявления необходимо указать данные паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка, номер или название школы, сведения о регистрации, информацию о братьях и сестрах, если они уже учатся в выбранной школе, а также документы, подтверждающие право на льготы. "Подать заявление в школу рядом с домом или в ту, где уже учится брат или сестра ребенка, можно до 30 июня. В любую другую школу - с 6 июля по 5 сентября. Решение о зачислении будет принято в течение трех рабочих дней после завершения приема заявок", - пояснили в Минцифры.

В учебное учреждение не по месту регистрации ребенка зачислят, если останутся свободные места.