Порядка 2 тыс. регистрационных действий с недвижимостью совершили в новых субъектах РФ

Глава Росреестра Олег Скуфинский заявил, что работа ведомства в четырех новых регионах ведется в полном объеме

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. учетно-регистрационных действий с недвижимостью совершено в новых субъектах РФ, работа ведется в полном объеме. Об этом сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе открытого диалога с органами власти, посвященного вопросам регистрации прав на недвижимость.

"В полном объеме развернута деятельность Росреестра в четырех новых субъектах Российской Федерации: созданы территориальные управления и филиалы ППК "Роскадастр", обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти для осуществления полномочий ведомства. На данный момент уже осуществлено порядка 2 тыс. учетно-регистрационных действий", - сказал Скуфинский.

Совместно с органами государственной власти новых субъектов РФ в 2023 году запланирована реализация комплексной дорожной карты по развитию рынка недвижимости, отметили в ведомстве. В нее вошли мероприятия по правовому регулированию особенностей гражданского оборота недвижимости на переходный период, поэтапному внедрению стандартов оказания услуг Росреестра, созданию инфраструктуры пространственных данных и другие.

Как сообщалось, территориальные органы Росреестра и филиалы публично-правовой компании "Роскадастр" приступили к реализации полномочий в новых субъектах РФ в январе 2023 года. В ведомстве поясняли, что территориальные органы в новых регионах будут осуществлять полномочия по регистрации прав на недвижимость, кадастровому учету, выдаче сведений единого государственного реестра недвижимости, а также кадастровые работы.